رئيس جامعة الاقصر تشهد ختام الأسبوع الأول من فعاليات مبادرة كن مستعدًا | صور

شهدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، ختام الأسبوع الأول من فعاليات مبادرة " كن مستعدًا"، والتي تقدم خدماتها للطلاب والخريجين بالجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال لقائها بالطلاب؛ أكدت رئيس الجامعة على دعم جامعة الأقصر مبادرة كن مستعدًا باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات اللازمة للتخطيط السليم، كما أنها تعزز من قدرات الطلاب ووعيهم في مواجهة التحديات ومواكبة متطلبات سوق العمل.

ودعت رئيس جامعة الأقصر المشاركين بالمبادرة للتفاعل مع المبادرة والاستفادة من البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية التي تقدمها؛ بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل خبراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.



وأوضح الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، أن الأسبوع الأول من انطلاق المبادرة شهد تفاعلاً مميزًا من طلاب الجامعة، والذين شاركوا بجدية في ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية.

كما أكد على حرص والتزام مركز التطوير المهني بمواصلة تنفيذ أنشطة المبادرة خلال الأسابيع المقبلة بصورة أكثر تنوعًا وثراءً، بما يضمن تحقيق أهدافها في إعداد جيل واعٍ، قادر على الإبداع والعطاء وخدمة المجتمع.