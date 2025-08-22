نائب محافظ الأقصر يفتتح مسجد "معتز الصحابي" بمدينة طيبة الجديدة ويؤدي أول صلاة جمعة به

افتتح الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، نائبا عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مسجد معتز الصحابي بمدينة طيبة الجديدة بمنطقة الـ480 التابعة لإدارة أوقاف الزينية.

و أدى نائب المحافظ أول صلاة جمعة به، في أجواء إيمانية مميزة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

شهد الافتتاح كل من فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز أسوان والمشرف على مدينة طيبة الجديدة ، إلى جانب عدد من المسؤولين والتنفيذيين، فضلًا عن مشاركة واسعة من سكان المدينة الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد وأداء أول صلاة جمعة بداخله.

وجاء موضوع خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بعنوان: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها"، حيث تناول خلالها أهمية تنمية الفكر وإعمال العقل في ضوء السنة النبوية الشريفة، مؤكدًا أن العقل له منزلة عظيمة في الإسلام باعتباره من أبرز الفوارق التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات.

وأوضح الشيخ علي صديق أن القرآن الكريم حث على العمليات العقلية مثل التفكر والتأمل والتدبر والنظر بتمعن في آيات الله في الأنفس والآفاق، والتي لا تُحصى لكثرتها في كتاب الله تعالى، مشددًا على أن المسلم مدعو دائمًا للتفكر والاعتبار والبحث عن الحقائق التي تزيده إيمانًا ويقينًا بالله عز وجل.

كما شبّه فضيلته النخلة بالمؤمن في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، موضحًا أن المؤمن الحقيقي خير كله؛ يظهر ذلك في وفرة طاعاته، وتمسكه بمكارم الأخلاق، ومواظبته على أداء الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والذكر، إلى جانب الصدقة وصلة الأرحام وسائر أعمال البر.

ويأتي افتتاح مسجد معتز الصحابي بمدينة طيبة الجديدة في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم دور العبادة وتوفير بيئة روحانية تسهم في نشر الوسطية والاعتدال، وغرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين.

وقد أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، وبلغ الحضور تحيات وتهنئة محافظ الأقصر لهم ، والذى حالت ظروف سفره للقاهرة وارتباطه بأعمال ، دون الحضور فى هذا الافتتاح ، مؤكدًا حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب لإقامة الشعائر الدينية في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الروحي والديني لأبناء الوطن جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالمشروعات التنموية والخدمية.