قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرية منشية النوبة بالأقصر

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة
شمس يونس

 تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالاقصر برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المركز، أعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة بطريق مدخل آل سيدنا بقرية منشية النوبة.

وقام صالح عبد الجليل النوبي سكرتير الوحدة المحلية للقرية، بالإشراف على رفع نحو 7 أطنان من الأتربة المتراكمة وتوسعة الطريق من الجانبين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال استمرارًا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود في رفع كفاءة الطرق والميادين والحفاظ على النظافة العامة داخل القرى والنجوع، بما يعكس الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد