استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرية منشية النوبة بالأقصر

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالاقصر برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المركز، أعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة بطريق مدخل آل سيدنا بقرية منشية النوبة.

وقام صالح عبد الجليل النوبي سكرتير الوحدة المحلية للقرية، بالإشراف على رفع نحو 7 أطنان من الأتربة المتراكمة وتوسعة الطريق من الجانبين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال استمرارًا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود في رفع كفاءة الطرق والميادين والحفاظ على النظافة العامة داخل القرى والنجوع، بما يعكس الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.