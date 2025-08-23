ضبط نصف طن كيماويات بناء منتهية الصلاحية داخل مخزن في الأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة صباحية مكبرة ببندر الأقصر برئاسة المهندس جبريل بكري مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

وذلك في إطار توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات معالي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وضبط المخالفات التموينية بمختلف صورها.

وخلال أعمال الحملة تم ضبط صاحب مخزن لمواد البناء والأرضيات بشارع أحمد عرابي لحيازته كيماويات بناء ومواد عازلة للأرضيات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بلغت كميتها نصف طن تقريبًا وتشمل 180 جركن وجردل تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات في المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بأنشطة مختلفة شملت مخبز سياحي ومخبز وحلواني ومحل عطارة ومحل أدوات كهربائية ومحل مستلزمات طبية وسوبر ماركت.

كما تم ضبط حالتين لعدم الحصول على تصريح أوكازيون صيفي مسبق من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمحل ملابس جاهزة ومعرض سيراميك وأدوات صحية.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضمان جودة السلع الغذائية وغير الغذائية المطروحة بالأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين.

