قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن كيماويات بناء منتهية الصلاحية داخل مخزن في الأقصر

تموين الأقصر يضبط نصف طن كيماويات منتهية الصلاحية ويحرر مخالفات بالأسواق والمخابز
تموين الأقصر يضبط نصف طن كيماويات منتهية الصلاحية ويحرر مخالفات بالأسواق والمخابز
شمس يونس

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة صباحية مكبرة ببندر الأقصر برئاسة المهندس جبريل بكري مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

وذلك في إطار توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات معالي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وضبط المخالفات التموينية بمختلف صورها.

وخلال أعمال الحملة تم ضبط صاحب مخزن لمواد البناء والأرضيات بشارع أحمد عرابي لحيازته كيماويات بناء ومواد عازلة للأرضيات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بلغت كميتها نصف طن تقريبًا وتشمل 180 جركن وجردل تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات في المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بأنشطة مختلفة شملت مخبز سياحي ومخبز وحلواني ومحل عطارة ومحل أدوات كهربائية ومحل مستلزمات طبية وسوبر ماركت.

كما تم ضبط حالتين لعدم الحصول على تصريح أوكازيون صيفي مسبق من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمحل ملابس جاهزة ومعرض سيراميك وأدوات صحية.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضمان جودة السلع الغذائية وغير الغذائية المطروحة بالأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين.
 

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم يوجه رسالة لـ مشجعي الكرة.. تفاصيل

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب بعد أزمة بدرية طلبة: المشخصاتي مش شتيمة ولكن ليسوا أسياد البلد

مريم الخشت

مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور من الساحل الشمالي ..شاهد

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد