قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
السبب زيزو.. إيهاب الخطيب ينتقد خوان الفينا نجم الزمالك
بوتين: موسكو وواشنطن تناقشان العمل معاً في القطب الشمالي وألاسكا
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم
أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة
آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تنفذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية بمنشأة العماري

"مدينة الأقصر" تنفذ حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية بمنشأة العماري
"مدينة الأقصر" تنفذ حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية بمنشأة العماري
شمس يونس

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر ،حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية، إستهدفت منشأة العماري الرئيسى بحي المطار.

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات وضبط مضبوطات إدارية متنوعة تضمنت عدد 2 طاولة خشب، 3 ميزان، 8 كرسى وإزالة 6 تندة مصنوعة من القماش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة يوسف محمد علي رئيس حي المطار ، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد