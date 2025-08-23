الأقصر تنفذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية بمنشأة العماري

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر ،حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية، إستهدفت منشأة العماري الرئيسى بحي المطار.

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات وضبط مضبوطات إدارية متنوعة تضمنت عدد 2 طاولة خشب، 3 ميزان، 8 كرسى وإزالة 6 تندة مصنوعة من القماش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة يوسف محمد علي رئيس حي المطار ، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.