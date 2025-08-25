محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركا

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في ورشة عمل استكمال المرحلة الثانية لإعداد دراسات الجدوى القبلية للمشروعات الاستثمارية بقطاع برامج التنمية المحلية، والتي تأتي ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على صعيد مصر. وتعد هذه الورشة استكمالًا للمرحلة الأولى التي عُقدت في يوليو الماضي.

وخلال مشاركتة بالورشة أعرب محافظ الأقصر عن سعادته باستقبال وفد وزارة التنمية المحلية للتعاون مع المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مثل هذه الورش في مناقشة مختلف المجالات التنموية. كما وجه الشكر لوحدة الدعم الفني بالوزارة، واستمع لمقترحات الموظفين من المراكز والمدن حول المشروعات المطروحة، مشددًا على ضرورة أن تكون المشروعات المقدمة ذات جدوى اقتصادية واضحة وتخدم المواطنين بشكل مباشر .

شهدت الورشة حضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني للوزارة، وعبد الله مصطفى مسئول مكون التنمية المحلية بالمشروع، والدكتور أحمد عاشور استشاري دراسات الجدوى القبلية، والمهندسة شيرين محجوب مسئولة الشئون الإدارية بالمشروع.

وخلال أعمال الورشة، قرر محافظ الأقصر إدراج مشروع طريق قري العديسات قبلي وبحري بمركز الطود للتنفيذ خلال العام الحالي بدلًا من العام المقبل، نظرًا لأهميته في خدمة المواطنين. كما وافق على طرح مشروع مقترح من مركز أرمنت لإنشاء مبنى المرافق ومجمع خدمات بمنطقة أرمنت الحيط.

وفي ختام الفعاليات، قام المحافظ بتسليم شهادات لنحو 50 مشاركًا بالورشة، تقديرًا لمساهماتهم في دعم التنمية المحلية.