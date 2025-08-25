قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركا

محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركًا
محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركًا
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في ورشة عمل استكمال المرحلة الثانية لإعداد دراسات الجدوى القبلية للمشروعات الاستثمارية بقطاع برامج التنمية المحلية، والتي تأتي ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على صعيد مصر. وتعد هذه الورشة استكمالًا للمرحلة الأولى التي عُقدت في يوليو الماضي.

وخلال مشاركتة بالورشة أعرب محافظ الأقصر عن سعادته باستقبال وفد وزارة التنمية المحلية للتعاون مع المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مثل هذه الورش في مناقشة مختلف المجالات التنموية. كما وجه الشكر لوحدة الدعم الفني بالوزارة، واستمع لمقترحات الموظفين من المراكز والمدن حول المشروعات المطروحة، مشددًا على ضرورة أن تكون المشروعات المقدمة ذات جدوى اقتصادية واضحة وتخدم المواطنين بشكل مباشر .

شهدت الورشة حضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني للوزارة، وعبد الله مصطفى مسئول مكون التنمية المحلية بالمشروع، والدكتور أحمد عاشور استشاري دراسات الجدوى القبلية، والمهندسة شيرين محجوب مسئولة الشئون الإدارية بالمشروع.

وخلال أعمال الورشة، قرر محافظ الأقصر إدراج مشروع طريق قري العديسات قبلي وبحري بمركز الطود للتنفيذ خلال العام الحالي بدلًا من العام المقبل، نظرًا لأهميته في خدمة المواطنين. كما وافق على طرح مشروع مقترح من مركز أرمنت لإنشاء مبنى المرافق ومجمع خدمات بمنطقة أرمنت الحيط.

وفي ختام الفعاليات، قام المحافظ بتسليم شهادات لنحو 50 مشاركًا بالورشة، تقديرًا لمساهماتهم في دعم التنمية المحلية.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركًا

محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركا

خلال الافتتاح

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلاً مدارس 2025

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية حرفية في مجال الخياطة

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية في مجال الخياطة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد