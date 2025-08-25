تموين الأقصر يضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه و15 مخالفة متنوعة

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر عن تنفيذ حملة تموينية موسعة للتأكد من جودة السلع الغذائية وحُسن سير العمل داخل المخابز البلدية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بضرورة متابعة المخابز والأسواق لضبط الجرائم التموينية.

شارك في الحملة المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد ربيع مدير الرقابة التموينية، حيث شملت إدارات ، البندر بنجع الخطباء ومنشأة العمارى، البياضية والحبيل، الطود، وإسنا (الشغب – الدبابية)، وتم خلالها المرور على المخابز البلدية.

وأسفرت الجهود عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم محكوم آليًا قبل إعادة بيعه بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 15 مخالفة تموينية متنوعة شملت 3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغلق مخبز في مواعيد العمل الرسمية مع حصر المبيعات اليومية، وضبط مخبز لتصرفه في 7 جوالات دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم بإجمالي 350 كجم، وعدد 2 مخالفة لعدم وجود سجل زيارات داخل المخبز، و2 مخالفة لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين والطاولات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات