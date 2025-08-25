8 أجهزة تعويضية وسماعات طبية لذوى الهمم فى قرى ومراكز الأقصر

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر نجحت جمعية الأورمان خلال شهر أغسطس فى تسليم عدد (8)أجهزة تعويضية وسماعات طبية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر.



جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، اوالحالات التى تسليمها اى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16,240جهاز تعويضي و7774 سماعة طبية.