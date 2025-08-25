قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

8 أجهزة تعويضية وسماعات طبية لذوى الهمم فى قرى ومراكز الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر نجحت جمعية الأورمان خلال شهر أغسطس فى تسليم عدد (8)أجهزة تعويضية وسماعات طبية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر.


جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، اوالحالات التى تسليمها اى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.
ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16,240جهاز تعويضي و7774 سماعة طبية.

الأقصر ارومان الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية .. حركة تنقلات محدودة بمجالس المدن والأحياء لتحسين خدمات المواطنين

رئيس الجامعة خلال اللقاء

رئيس جامعة المنيا: افتتاح 4 مستشفيات وإضافة 900 سرير فندقي للمحافظة

صورة ارشيفية

8 أجهزة تعويضية وسماعات طبية لذوى الهمم فى قرى ومراكز الأقصر

بالصور

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد