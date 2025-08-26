قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
ديني

علي جمعة: عليكم بهذا العمل في شهر المولد النبوي

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال مضمونه: “ما الذي يمكن أن نفعله في هذا الشهر الأنور الكريم؟”.

وقال جمعة إن رسول الله ﷺ يقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنةِ هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئًا من شدة قرب كافل اليتيم به ﷺ.

وأضاف: “من استطاع منكم أن يكفل يتيمًا فليفعل، فإن لم يستطع يقول رسول الله ﷺ: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات»، سواء أكان ذلك اليتيم من قرابته أم من غيره من الأجانب، لا يبتغي إلا وجه الله، ولكن يفعل هذا الفعل من الرحمة، لا لأن يُقال إنه رحيم، ولا لأجل أن يأخذ جائزة من أحد، ولا مدحًا من مخلوق، بل هو يفعل ذلك لله رب العالمين”.

وتابع: “«كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات»؛ انظر إلى واسع فضل الله! كل ذلك من الإيمان برب قد خلق وكلف وأمر ونهى، فنعود يوم القيامة إليه –سبحانه وتعالى– للحساب، نرجو ثوابه ونخاف عقابه”.

 واستطرد: “أيها الإنسان الذي تعتقد هذه العقيدة: كل شعرة من رأس يتيم مرت عليها يدك لك بها صدقات، ولك بها حسنات، ولا يضيع الله أجر المحسنين، يقول النبي ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار»، فلئن حيل بيننا وبين الجهاد في سبيل الله حتى يرى الله منا مواطن الصدق، ولتحرير القدس الشريف، إلا أن الساعي على الأرملة والمسكين، والذي يفرج عنهم كرب الدنيا، كالساعي في سبيل الله. وفي رواية أخرى متفق عليها يقول الراوي بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أحسبه قال: «كالقائم لا يفتر، والصائم لا يفطر»، أي أن الذي يسعى على الأرملة والمسكين فكأنما يقوم الليل لا يمل ولا ينتهي، وكأنه يصوم النهار من غير انقطاع أبدًا؛ فأي ثواب لهذا؟! هو ثوابك للأرملة والمسكين”.

وقال: “افعل الخير في هذا الشهر؛ فإن هذا الشهر يذكرك ببدء الرسالة. وكما نحتفل به سرورًا وحبورًا بالحلواء وغيرها، فإنه ينبغي علينا أن نحتفل به في أنفسنا، وأن نغير أحوالنا إلى الصالح الأصلح”.

المولد النبوي شهر ربيع الأول المسح على رأس اليتيم الحسنات

