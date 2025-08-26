قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
ديني

هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

تقترب ذكرى المولد النبوي الشريف والتي ينتظرها معظم المسلمين في بقاع الأرض من أجل تقديم أفضل الأعمال، وفي ذلك يتساءل بعض الناس عن حكم صيام يوم المولد النبوي وهل صيامه يعد بدعة أم لا؟ وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية.

هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن ما اعتاده السائل من صيام يوم المولد يُعَدُّ عملًا حسنًا ومشروعًا، موضحة أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل أعظم منحة إلهية للبشرية، ومن ثم يستحق أن يُعظَّم بمختلف صور الطاعات، وفي مقدمتها الصيام، باعتباره من أجلِّ القربات وأعظم سبل الشكر لله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء أن إحياء هذه المناسبة المباركة لا يقتصر على الصيام فحسب، بل يمتد ليشمل الفرح والاحتفاء وإظهار معاني الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يعلو سرور المؤمن بمولده على أي فرح آخر، لما له من مكانة سامية وأثر عظيم في القلوب.

واختتمت الدار ببيان أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يُعد من أفضل الأعمال وأعظم الطاعات، لأنه يجسد معنى المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويُبرز عظمة الرسالة التي جاء بها رحمةً للعالمين، وهو أمر دلَّ عليه قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿لَعَمْرُكَ﴾[الحجر: 72].

متى ولد النبي؟

اختلف العلماء في تحديد يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يُعلم ما سيكون لهذا المولود من شأن عظيم، فكان حاله كحال غيره من المواليد، لذا لم يكن لأحد أن يجزم على وجه اليقين بوقت ميلاده صلى الله عليه وسلم، وضبط المؤرخون وعلماء السيرة تاريخ ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنقل عن الرواة وبالحساب الفلكي.

وقال المباركفوري: إنه ولد يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571م حسبما حققه العالم الكبير والمحقق الفلكي محمود باشا.

وذكر أكثر أهل السير أنه ولد يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وذكر بعضهم التاسع إلى الثاني عشر ولعل الاختلاف عائد إلى عدم ضبط الميلاد والتاريخ عند العرب في ذلك الوقت، فكانوا يؤرخون بالحوادث الكبرى ولم يكونوا يسجلون التاريخ، والذي لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين في ربيع الأول عام حادثة الفيل.

موعد المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول، ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والبنوك.

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

