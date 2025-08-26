الإفتاء توضح حكم توزيع حلوى المولد واحتسابها من مال الزكاة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بحكم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الفقراء من أموال الزكاة، مؤكدة أن هذا الأمر غير جائز شرعًا، إذ إن الفقير قد يكون في حاجة إلى المال لقضاء حوائجه الأساسية أكثر من حاجته إلى الحلوى، وبالتالي فإن الواجب إخراج الزكاة مالًا وتمليكها للمستحقين، بينما يمكن تقديم الحلوى في صورة صدقة أو هدية أو تبرع.

كما تلقت الدار سؤالًا آخر حول الدروس المستفادة من ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية الاستعانة بها في حياتنا، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تحمل العديد من المعاني العظيمة التي تعين المسلم على تحمل مشاق الحياة، وفي مقدمتها الصبر الذي كان من أبرز أخلاق النبي الكريم، مستشهدة بالآيات القرآنية التي أمر الله فيها نبيه بالصبر الجميل.

وأكدت الإفتاء أن الصبر نصف الإيمان، وأن الله تعالى وعد الصابرين بأجر عظيم بغير حساب، لافتة إلى أن ذكرى المولد تحمل كذلك معاني العزة والكرامة والشهامة، فضلًا عن دروس جهاد النفس والتحلي بمكارم الأخلاق والآداب التي تجمل صورة الإسلام والمسلمين، وترفع من شأنهم بين الأمم.

وأضافت الدار أن من أهم الدروس كذلك نصرة المظلوم والدفاع عن الحق، داعية المسلمين إلى استلهام هذه القيم النبوية والعمل بها، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من إحياء هذه الذكرى العطرة في كل مكان بما يليق بعظمة المناسبة.



