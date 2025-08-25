قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام شرعا؟.. اعرف رأي الشرع

أحمد سعيد

يحتفل المسلمون في بقاع الأرض بقدوم المولد النبوي الشريف وتظهر فرحتهم هذه عبر تقديم الحلوى وخاصة حلوى المولد النبوي، كما يقبل عدد كبير من الناس على عمل الولائم فرحا بقدوم المولد النبوي، ولكن يتساءل البعض عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي؛ وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية حيث نتناول إجابة دار الإفتاء المصرية.

هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟

وأجابت دار الإفتاء بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يأتي تعظيما واحتفاءً وفرحًا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

وفي ردها على تساؤل هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام شرعا؟ أضافت دار الإفتاء، أن هذا من قبيل الطاعات التي يفعلها المسلمون في هذه المناسبة، فقد نص العلماء على مشروعية الصدقة فرحًا واحتفالًا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. 

واستشهدت الإفتاء بما قاله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (1/ 23، ط. دار الهدى) فقال: [فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها".

شهر مولد النبي

يحين شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم -في ربيع الأول هو الشهر الثالث من شهور السنة وفق التقويم الهجري، وسُمّي بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كَلاب بن مُرّة الجدّ الخامس للرسول، وفيه ولد المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم-.

لماذا سمي ربيع الأول بهذا الاسم؟

وجاء في سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم عدة روايات، منها أنَّ العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب في صفر؛ حيث إنَّ صفرًا كان أول شهور الإغارة على القبائل عقب المحرم، وقيل: بل سُمِّي كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفي الشهر الذي يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان في الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمي الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

وهناك رأي يقول: إنَّ العرب كانت تقسم الشتاء قسمين، أطلقوا عليهما الربيعيْن: الأول منهما ربيع الماء والأمطار، والثاني ربيع النبات؛ لأن فيه ينتهي النبات منتهاه، بل إن الشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندّى.

وفي الحقيقة، كان الربيع عند العرب ربيعيْن: ربيع الشهور، وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور، شهران بعد صفر؛ وهما ربيع الأول وربيع الآخر.

أما ربيع الأزمنة، فربيعان: الرَّبيع الأوَّل؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنَّوْر، وتطلق عليه العرب: ربيع الكلأ، والثاني: هو الفصل الذي تُدْرَكُ فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني، ومنهم من يسميه الربيع الأول كسابقه، لذا، كان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

المولد النبوي المولد المولد النبوي الشريف حكم الاحتفال بالمولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
مقشر الشفاة
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
