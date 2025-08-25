أدعية المولد النبوي مستجابة.. لا تحرم نفسك من أجرها

المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون للاحتفال بها بقدومها، ليعبروا خلالها عن محبتهم واعتزازهم برسالة نبيهم الخالدة، كما أن المولد النبوي مناسبة مباركة يحرص فيها المسلمون على التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والذكر، وفي السطور التالية نعرض أدعية المولد النبوي مستجابة فلا تحرم نفسك من أجرها.

أدعية المولد النبوي قصيرة

اللهم إنك فضلته على أنبيائك وأرسلته إلى الثقلين من عبادك، وأودعته مشارقها و مغاربها، وسخرت له البراق، وعرجت به إلى سمائك اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة أنه المولد النبوي.

دعاء المولد النبوي

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.. اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك .

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

أدعية المولد النبوي قصيرة ومستجابة

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اعنا ولاتعن علينا وانصرنا ولاتنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا .

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

أدعية المولد النبوي 2025

اللهم أعطنا ولاتحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا آثرنا ولاتؤثر علينا.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والشقاق والنفاق ونعوذ بك من سيئات الأعمال وإغواء الأهواء.

اللهم إنا نسألك إيمانا لايرتد ونعيما لاينفد وقرة عين لاتنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

أدعية المولد النبوي مكتوب