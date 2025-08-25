قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب العام الدراسي الجديد
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب العام الدراسي الجديد
محمد شحتة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب العام الدراسي الجديد ويعلن كليات جديدة ويشكر القائمين على تجهيز قافلة غزة

هنَّأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان بعثه رحمة للعالمين، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، مؤكدًا على أهمية إظهار الفرحة بمولده من خلال الندوات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس على التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تهيئة القاعات، وإعلان الجداول الدراسية، وأن يكون هناك ملتقى مع الطلاب أو ممثلين منهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم على أن يعقد شهريًّا.

وأعلن المجلس انعقاد مجلس شهري (ملتقى للطلاب المصريين) للاستماع للآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أنه تم عقد ملتقى مع الوافدين خلال هذا الشهر وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشددًا على الكليات بتفعيل ذلك.

وقدَّم المجلس العزاء لأسرة الأستاذة فاطمة حسيب، رئيسة التمريض بمستشفيات الأزهر التي وافتها المنية أثناء قيامها بمهمة عمل لتأسيس أقسام التمريض بالوجه القبلي، معربًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قرر التكفل بطفلتها مدى الحياة.

وقدَّم المجلس  الشكر للمشاركين في القافلة الإغاثية لغزة من السادة عمداء الكليات وأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والموظفين الذين أسهموا في إعدادها وتجهيزها،
وأعلن المجلس عن افتتاح كليات جديدة هذا العام تتمثل في: 
-الذكاء الاصطناعي للبنين.
-الذكاء الاصطناعي للبنات.
-طب بيطري للبنين بالبحيرة.
-طب بيطري للبنين بأسيوط.
-البنات الأزهرية بمطروح.

كما أعلن موافقة السيد وزير العدل على تشكيل لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي؛ تيسيرًا على العاملين بالجامعة حتى لا يتحملوا مشاق السفر في المجيء للقاهرة؛ حيث كان يقتصر العمل في لجنة فض المنازعات على مبنى رئاسة الجامعة بالقاهرة، وقد بدأت اللجان الجديدة في مباشرة أعمالها بالدور الرابع بمبنى كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبالدور الثالث بمبنى الأمانة العامة المساعدة بأسيوط.

وقدم المجلس التهنئة للعمداء الجدد داعيًا لهم بالتوفيق، وهم:

-د.محمود أبو الدهب، عميد كلية التربية تفهنا.
-د. محمد الدناصوري، عميد كلية الزراعة بالقاهرة.
-د. أنور خطاب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات.
-د. رأفت وربي، عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة.
-د. ميمي حجازي، عميد كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة.
-د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر.
-د. محمد موسى جبارة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بورسعيد.
-د. سبيلة جمعة، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة.
-د. محمد البهلول، عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود.
-د. كمال العبد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.
-د. مرسي حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.
-د. على شحاتة، عميد كلية الدعوة.
-د. فاطمة المهدي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.
-د. محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان بأسيوط.

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

الأهلي و الزمالك

إعلامي يثير الجدل و يستفز جمهور الزمالك :الأهلي أفضل وأقوى من الزمالك

أحمد حسام ميدو

سلاح مهم للزمالك .. ميدو يعلق على الظهور الإعلامي لشيكابالا مع إبراهيم فايق

وضع ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا..تفاصيل

وضع ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا..تفاصيل

بالصور

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

