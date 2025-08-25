مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب العام الدراسي الجديد ويعلن كليات جديدة ويشكر القائمين على تجهيز قافلة غزة

هنَّأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان بعثه رحمة للعالمين، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، مؤكدًا على أهمية إظهار الفرحة بمولده من خلال الندوات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس على التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تهيئة القاعات، وإعلان الجداول الدراسية، وأن يكون هناك ملتقى مع الطلاب أو ممثلين منهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم على أن يعقد شهريًّا.

وأعلن المجلس انعقاد مجلس شهري (ملتقى للطلاب المصريين) للاستماع للآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أنه تم عقد ملتقى مع الوافدين خلال هذا الشهر وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشددًا على الكليات بتفعيل ذلك.

وقدَّم المجلس العزاء لأسرة الأستاذة فاطمة حسيب، رئيسة التمريض بمستشفيات الأزهر التي وافتها المنية أثناء قيامها بمهمة عمل لتأسيس أقسام التمريض بالوجه القبلي، معربًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قرر التكفل بطفلتها مدى الحياة.

وقدَّم المجلس الشكر للمشاركين في القافلة الإغاثية لغزة من السادة عمداء الكليات وأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والموظفين الذين أسهموا في إعدادها وتجهيزها،

وأعلن المجلس عن افتتاح كليات جديدة هذا العام تتمثل في:

-الذكاء الاصطناعي للبنين.

-الذكاء الاصطناعي للبنات.

-طب بيطري للبنين بالبحيرة.

-طب بيطري للبنين بأسيوط.

-البنات الأزهرية بمطروح.

كما أعلن موافقة السيد وزير العدل على تشكيل لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي؛ تيسيرًا على العاملين بالجامعة حتى لا يتحملوا مشاق السفر في المجيء للقاهرة؛ حيث كان يقتصر العمل في لجنة فض المنازعات على مبنى رئاسة الجامعة بالقاهرة، وقد بدأت اللجان الجديدة في مباشرة أعمالها بالدور الرابع بمبنى كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبالدور الثالث بمبنى الأمانة العامة المساعدة بأسيوط.

وقدم المجلس التهنئة للعمداء الجدد داعيًا لهم بالتوفيق، وهم:

-د.محمود أبو الدهب، عميد كلية التربية تفهنا.

-د. محمد الدناصوري، عميد كلية الزراعة بالقاهرة.

-د. أنور خطاب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات.

-د. رأفت وربي، عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة.

-د. ميمي حجازي، عميد كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة.

-د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر.

-د. محمد موسى جبارة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بورسعيد.

-د. سبيلة جمعة، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة.

-د. محمد البهلول، عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود.

-د. كمال العبد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

-د. مرسي حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

-د. على شحاتة، عميد كلية الدعوة.

-د. فاطمة المهدي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

-د. محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان بأسيوط.