ديني

مقابلات شخصية بـ"البحوث الإسلامية" لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

شيماء جمال

عقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، صباح اليوم بمقرِّ المجمع، مقابلاتٍ شخصيَّةً للمتقدِّمين لشغل وظيفة (مدير إدارة الدعوة) بمناطق وعظ: القليوبية، الغربية، دمياط، ووظيفة (مدير إدارة التوجيه) بمنطقتَي وعظ: الشرقيَّة، وبورسعيد.

وتشكَّلت اللجنة برئاسة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وعضويَّة كلٍّ من: الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، والدكتور أحمد همَّام، المدير العام للإعلام الدِّيني بالمجمع.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ اختيار القيادات الدعويَّة يتم وَفق معايير دقيقة تضع في أولويَّاتها الكفاءة العِلميَّة، والخبرة الميدانيَّة، والقدرة على التواصل الفعَّال مع الجمهور، بما يضمن تحقيق أهداف الدَّعوة، ونَشْر تعاليم الإسلام السَّمحة على المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّنا حريصون على الدَّفع بكفاءات جديدة قادرة على تطوير الأداء داخل إدارات الوعظ في مختلِف المحافظات، ومواكبة التحديات المعاصرة، مشيرًا إلى أنَّ هذه القيادات سيكون لها دَورٌ محوريٌّ في متابعة الأنشطة الدعويَّة، وتنفيذ خطط المجمع في نَشْر الوعي الدِّيني السليم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الهوَّاري أنَّ عمليَّة الاختيار تتمُّ في إطارٍ مِنَ الشفافية والموضوعيَّة، وبما يُراعي مصلحة العمل الدَّعوي، مؤكِّدًا أنَّ الوظائف القياديَّة في مناطق الوعظ تتطلَّب اختيار عناصر تمتلك مهاراتٍ قياديَّةً وخبرةً في التعامل مع قضايا المجتمع، بما يحقِّق التكامل بين جهود مناطق الوعظ والخطط المركزيَّة للمجمع، ويعزِّز مِنْ حضور رسالة الأزهر الشريف عالميًّا ومحليًّا.

مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف الأزهر الشريف مقابلاتٍ شخصيَّةً للمتقدِّمين لشغل وظيفة مدير إدارة الدعوة رسالة الأزهر الشريف

