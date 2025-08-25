مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة مع دخول حرب الإبادة يومها الـ689، من خلال قصفه مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقد أسفر القصف عن استشهاد 15 فلسطينيًا، بينهم أفراد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى، إضافة إلى ثلاثة مصورين صحفيين وإصابة عدد من الإعلاميين.

وأكد المرصد أن استهداف المؤسسات الصحية والطبية والإعلامية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذه الجرائم تهدف إلى طمس الحقائق وحجب معاناة الشعب الفلسطيني عن أنظار العالم.

وشدد البيان على أن قصف المستشفيات يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، بينما يمثل قتل الصحفيين محاولة متعمدة لإسكات صوت الحقيقة، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل وفتح تحقيقات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

يُذكر أن حصيلة الشهداء في غزة بلغت 240 من الصحفيين، و1411 من الطواقم الطبية، و113 من الدفاع المدني.