مرصد الأزهر يدين واقعة الكراهية ضد مسجد أكسفورد ويؤكد خطورتها على السلم المجتمعي

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جريمة الكراهية التي استهدفت المسجد المركزي بمدينة أكسفورد في المملكة المتحدة، بعدما أقدم شخص مجهول على وضع لحم خنزير وعلم إسرائيل على أبوابه في واقعة أثارت موجة استياء واسعة داخل المجتمع البريطاني.

وأوضح المرصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا الفعل الاستفزازي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، ويغذي الكراهية والانقسام بين أفراد المجتمع.

كما نقل عن الضابط "بن كلارك" من شرطة تايمز فالي وصفه للحادث بأنه عمل استفزازي هدفه مضايقة المصلين وإهانة رواد المسجد، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لا مكان له في المجتمع، مع تعهده ببذل كل الجهود لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وشدد مرصد الأزهر على أن هذه الاعتداءات لا تستهدف المسلمين وحدهم، بل تنال من استقرار المجتمع ككل، مؤكدًا أن مواجهة خطابات الكراهية والتطرف تظل واجبًا مشتركًا لحماية قيم التعايش والسلم الأهلي في بريطانيا وسائر المجتمعات.





