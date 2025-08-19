برعاية شيخ الأزهر.. مجمع البحوث ينظم احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «ثقافة بلادي»

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نظَّم مجمع البحوث الإسلامية احتفاليَّة كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات لتكريم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة “ثقافة بلادي”، التي عُقدت بالتعاون مع وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة؛ بمشاركة طلاب من مصر وأكثر من 60 دولة حول العالم.

شَهِدَ الحفل حضورًا رفيع المستوى من قيادات دينيَّة وعلميَّة بارزة، من بينهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية.