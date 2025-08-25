قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
الأزهر يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني

محمد شحتة

تابع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، أعمال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) بمختلف المناطق.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادتي الحديث والتوحيد، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الجغرافيا والتفسير، وسط متابعة دقيقة من الغرفة لضمان انتظام اللجان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

وأكد الضويني أن الأزهر الشريف حريص على توفير المناخ المناسب للطلاب خلال الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة وعدم التهاون مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأضاف أن متابعة سير الامتحانات تتم بشكل يومي من خلال الغرفة المركزية، للتأكد من انضباط العمل داخل اللجان، وتقديم الدعم اللازم للمناطق الأزهرية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطلاب وتسهيل كل السبل أمامهم لأداء امتحاناتهم بطمأنينة.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني أن غرفة العمليات المركزية على تواصل مستمر مع جميع المناطق الأزهرية؛ لمتابعة سير اللجان أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية يبلغ 323 لجنة، وتستمر الامتحانات بقسميها العلمي والأدبي حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

أرشيفيه

التخطيط تتابع مع الجهات المعنية تنفيذ المنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات

أرشيفيه

9 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو 2025

جانب من الاجتماع

انطلاق النسخة الـ12 من معرض فارماكونكس للدواء بالقاهرة بمشاركة 40 دولة

بالصور

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

