قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.. و11 بسبب المجاعة
صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد
فيتش : مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة
الإعلان عن القوائم المُحدثة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين
13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟.. الإفتاء تجيب

الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي
الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما هي الدروس المستفادة من ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف نستعين بها في حياتنا؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الدروس المستفادة من ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى أو تُعدَّ، وحسبنا منها ما يعيننا على تحمل مشاق الحياة وقسوتها؛ ذلك هو الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما أكثر ما قال له ربه عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾ [النحل: 127]، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: 5]، ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35].


ونوهت أن الصبر نصف الإيمان، ولذا فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب كما أخبر بذلك رب العالمين، ثم هناك لهذه الذكرى العطرة دروس العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة، وهناك دروس جهاد النفس بالتحلي بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب فتحسن بذلك صورة الإسلام والمسلمين ويعلو شأننا في العالمين.


وتابعت: ثم هناك دروس الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، ويا ليت المسلمين يعرفون هذه الدروس ويعملون بها وتتحد كلمتهم حولها، وبهذا نحقق الاستفادة من دروس ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفاء به في كل مكان بما يناسب الحال والمقام الكبير والكريم.

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف 

أوضح علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ان احتفالُنا بذكرى مولد النبيِّ المصطفى السيِّد الأجَل ﷺ ينبغي أن يكون بالعمل مع القول، وبالسرور والحضور، بالحسِّ وبالروح.

وتابع: كما ينبغي أن نُحرِّك فينا بقدوم النبي ﷺ للعالمين هذه المعاني التي تجعلنا نبلِّغ عنه ولو آية، كما أمرنا: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».

ونوه بأن هذه المعاني تجعلنا –كما نفرح بمقدمه السعيد– نقف عند حدودٍ حدَّها لنا، ونأتمر بأوامر قد أمرنا بها، وننتهي عن نواهٍ قد نهانا عنها ﷺ. كان ﷺ عظيمًا في الظاهر والباطن، وكان في الخَلق والخُلُق، ويكفي قول ربِّه فيه: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وتقول السيدةُ عائشةُ –رضي الله تعالى عنها–: «كان خُلُقُه القرآن».

خلق النبي 

وأشار إلى أننا إذا أردنا أن نبحث عن خُلق سيدنا النبي ﷺ فلنقرأ القرآن؛ فقد كان مُؤتمرًا بأوامره، منتهيًا عن نواهيه، متخلِّقًا بأخلاق الله التي أمر بها –سبحانه وتعالى.

وهذا القرآن بين أيدينا، فاجعلوه إمامًا لكم في هذا الشهر الكريم، واجعلوا من هذا الشهر بدايةَ خيرٍ لحياتكم: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

افعلوا الخير كله؛ قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحقِرَنَّ أحدُكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجدْ فليلقَ أخاه بوجهٍ طَليق. وإذا اشترى لحمًا أو طبخ قِدرًا فليُكثر مرقتَها، وليُغرف لجارِه منها».

الدروس المستفادة من ذكرى مولد الرسول ذكرى مولد المصطفى الصبر الإيمان ذكرى المولد النبوي الشريف كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف خلق النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بالصور

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها

هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد