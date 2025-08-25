شيخ الأزهر يواسي القيادة الكويتية في وفاة الشيخة سعاد الأحمد الصباح

عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة سعاد عبد الله الأحمد الصباح، شقيقة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والتي رحلت عن عمر ناهز 74 عامًا.

ودعا فضيلته الله تعالى أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويلهم أسرتها الكريمة وذويها الصبر والسلوان، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف مع دولة الكويت قيادةً وشعبًا في هذا المصاب الجلل.

وفي سياق آخر أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال دارفور بالسودان، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس في بيان رسمي على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجالات الإغاثية والإنسانية، داعيًا إلى الالتزام بما نص عليه "إعلان جدة" من بنود تؤكد تأمين ممرات المساعدات الإنسانية، وإعلاء مصلحة الشعب السوداني، والحفاظ عليه من ويلات الحرب الدائرة.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مطالبًا بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.