قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختناق من الدخان.. 25 مصابا في حريق بمستشفى جامعة قناة السويس
بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها

حلوى المولد
حلوى المولد
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وتجدد الجدل المعتاد بشأن حلوى المولد، أوضحت دار الإفتاء المصرية موقفها الشرعي من شراء هذه الحلوى والتهادي بها، وذلك ردًا على التساؤلات المطروحة حول مدى مشروعيتها، خاصة مع ظهور آراء متشددة تعتبرها بدعة أو حتى أصنامًا يحرم تناولها أو المشاركة في شرائها.

وأكدت دار الإفتاء عبر فتوى منشورة على موقعها الرسمي أن شراء الحلوى في المولد النبوي والتهادي بها أمر جائز شرعًا، بل مستحب ومندوب إليه، لما فيه من إظهار المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشددة على أن ذلك لا يمت بصلة إلى البدع المذمومة أو الأباطيل التي يروّجها البعض.

وأوضحت أن علماء الأمة قد نصوا على استحباب إظهار مظاهر الفرح والسرور بذكرى المولد الشريف بشتى الوسائل المشروعة، ومن بينها الاجتماع وإطعام الطعام وتبادل الهدايا.

كما نقلت دار الإفتاء عن الحافظ السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمل المولد المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي قوله: "فيستحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات".


هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟

وفي ردها عن سؤال هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ قالت دار الإفتاء "إن البعض يلتبس عليه دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سُلِّم هذا -لعمر الحق- فإنه لا يكون مسوغًا لمنعها؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم -رضي الله تعالى عنهم- به -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به -صلى الله عليه وآله وسلم- عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليها. 

واستشهدت بما ورد في السنة النبوية على ما يدل على احتفال الصحابة الكرام بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي -رضي الله عنه- قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِلَّا فَلَا» رواه الإمام أحمد، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

واختتمت الإفتاء “إذا كان الضرب بالدُّفِّ إعلانًا للفرح بقدوم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من الغزو أمرًا مشروعًا أقره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأمر بالوفاء بنذره، فإنَّ إعلان الفرح بقدومه -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الدنيا -بالدف أو غيره من مظاهر الفرح المباحة في نفسها- أكثر مشروعية وأعظم استحبابًا”.

المولد النبوي حلوى المولد دار الإفتاء البدعة الذكرى العطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. على جمعة يوضح

وكيل الأزهر

مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

بالصور

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد