ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في المولد النبوي؟.. الشعراوي: 7 عجائب

ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟، يفتح إحدى بوابات الأسرار للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ، والتي تعد من الأذكار عظيمة الفضل والثواب ، إلا أن ما يجعل معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرورة ، هو أن فيه دلالة على الفضل ، والذي معرفته تزيد الحرص ومن ثم الاغتنام، ولعل ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ينبغي معرفتها بالتفصيل لاغتنام أكبر فضل وأعظم ثواب ، الذي لا يفوته عاقل، وحيث إن معرفة الفضل والثواب تزيد الأجر والاغتنام، من هنا تنبع أهمية معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟.

ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في مولد النبي

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة وفارس اللغة العربية -رحمه الله -، إنهم قالوا له يا رسول الله: تلك صلاة الله سبحانه وتعالى، تلك صلاة الملائكة ، فما الصلاة عليك، -أي كيف نُصلي عليك-.

وتابع: قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وأردف: فدخل عليهم أحد الصحابة ، فقال : يا رسول الله ، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم، قال -صلى الله عليه وسلم -إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة ، صلى الله بها عليه عشرا، وكتب له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات.

وورد فيه أنه قال عمر ودخل واحد مرة عليه فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال : ذلك من العلم المكنون ، ولولا أنكم سألتموني ما قلته، الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين ، فإذا صلى واحد علي ، قال الملكان غفر الله لك، ويقول الله وتقول الملائكة " آمين" - أي أن الله تعالى يؤمن على دعاء الملائكة بالمغفرة لمن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم.

الصلاة على النبي تستغفر لصاحبها وتؤنسه في قبره

ورد أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تستغفر لصاحبها وتؤنسه في قبره، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبد صلَى عليَ صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيئ بها وجه الرحمن عز وجل ؛ فيقول ربنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقرّ بها عينه".[رواه الديلمي في الفردوس، وأورده في جلاء الأفهام بإسناده عن إبراهيم بن رشيد. وقال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو علي بن البناء، والديلمي في مسند الفردوس.

وورد أن علينا أن نجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-هو الأسوة الحسنة في حياتنا وأن نجعله هو المرشد الأتم كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وعلينا بالإكثار من الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بالليل والنهار.

وعلينا أن نعود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصلي عليه بألسنتنا وعلى مسابحنا ونصلي عليه في أفعالنا ونصلي عليه في قلوبنا ونقبل حكمه فينا، يحدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن الزمان سيتغير وأنه (توشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة الطعام) قالوا: أمن قلةٍ نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: (لا .. أنتم يومئذٍ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي الوهن في قلوبكم) قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت).

من يصلى على النبي

ورد في حقيقة من يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أن الصلاة على سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- لم تقتصر على البشر فقط، بل وصلت للذات الإلهية المقدسة وأهل السماوات والأرض جميعًا، لما ورد فى القرآن الكريم فى سورة الأحزاب قوله تعالى:« إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ولما ورد عن رسول اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قوله:« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ»، جامع الترمذي.

فضل الصلاة على النبي

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.

الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.

الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة.

الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.

الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.

السابع عشر: تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي