مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
ديني

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر للشعب التشادي

شيماء جمال

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد بخاري حسن علي، رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، بحضور السفير محمد عبد الكريم، سفير مصر لدى تشاد؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري للشعب التشادي، وتأكيد دور الأزهر في مساندة الشعوب الإفريقية.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ الأزهر لا يتوانى عن دعم شعوب القارة الإفريقية علميًّا ودعويًّا، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر المنح الدراسية والمبعوثين الأزهريين الذين ينشرون علوم الأزهر حول العالم، فضلًا عن الدورات التدريبية الموجَّهة للأئمَّة والوعَّاظ، التي تهدف إلى تمكينهم من تفنيد الفكر المتطرف، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج الإيجابي بين مختلف مكوِّنات المجتمعات.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، معربًا عن تقديره لجهود فضيلته في دعم الشعوب الإفريقية، ومؤكدًا أن المنهج الذي تتبناه تشاد هو ذات المنهج الأزهري الوسطي، كما أوضح أنَّ التواصل مع الأزهر يُمثل ركيزة أساسية في عمل الجامعة، مضيفًا: "نحن الآن في أمسِّ الحاجة إلى دعم الأزهر؛ إذ نتجه بالجامعة إلى إنشاء الكليات التطبيقية كالطب والصيدلة، وقد طلبنا تجديد بروتوكول التعاون المبرم مع جامعة الأزهر، المتعلق بإيفاد أساتذة جامعة الأزهر وتدريس مناهجه، ودعم كلية الطب البشري التي افتُتحت حديثًا بالجامعة بالأساتذة المتخصصين، إلى جانب تأهيل الباحثين في الدراسات العليا وتدريبهم بجامعة الأزهر، وزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء تشاد، فضلًا عن تأسيس مركز لتعليم اللغة العربية بالجامعة".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر مشيخة الأزهر محمد بخاري حسن علي رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد السفير محمد عبد الكريم

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
جانب من الحملة
