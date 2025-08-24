قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
عبد العزيز جمال

تتزايد عمليات البحث حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، حيث يسعى المواطنون، وخاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك، إلى معرفة الموعد الرسمي لهذه المناسبة، والتي تُعد من أبرز الإجازات التي ينتظرها الموظفون في نهاية كل عام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول، ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والبنوك.

إجازة 3 أيام متصلة للمصريين

تأتي خصوصية إجازة المولد النبوي هذا العام من تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وهو ما يمنح المواطنين راحة لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الخميس 4 سبتمبر وحتى السبت 6 سبتمبر 2025، لتكون فرصة مثالية للراحة.

المولد النبوي الشريف

إعلان دار الإفتاء عن بداية شهر ربيع الأول

كانت دار الإفتاء قد أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أن السبت كان المتمم لشهر صفر 1447، وأن اليوم  الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا، لتتأكد بذلك الحسابات التي سبق أن أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وكشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ربيع الأول وُلد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم السبت 23 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي، موضحًا أن الهلال ظل في السماء بعد غروب الشمس لمدة 15 دقيقة في كل من القاهرة ومكة المكرمة، بينما تراوح بقاؤه في باقي محافظات الجمهورية بين 15 و16 دقيقة.


وأضاف أن الهلال شوهد في عدد من المدن والعواصم العربية والإسلامية لمدة تراوحت بين 7 و21 دقيقة بعد غروب الشمس، وهو ما أكد أن الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا.

طقوس المولد النبوي في مصر

لا يكتمل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حلوى المولد التي تعد جزءًا أصيلًا من الثقافة، حيث يقبل المواطنون على شراء أنواع متعددة منها مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن.

 ويعتبر المصريون هذه الحلويات رمزًا للفرح، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من السكر.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب نهاية العام، لم يتبق سوى عطلتين رسميتين في مصر خلال عام 2025، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

