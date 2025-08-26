قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
ديني

عند النوم أشعر أن شخصًا يكتفني ولا أتحرك ماذا أفعل؟.. الافتاء تقدم 3 نصائح

إيمان طلعت

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن الكريم ولكن عندما أنام أشعر أن شخصا ما يوسويس لى فى أذني ويكتفني ولا استطيع التحرك أو التقلب أثناء النوم فماذا أفعل؟".

ورد الورداني، قائلاً:" إن أول مساعدة تقديمها لنفسك هو أن تعتبر أن هذا الكلام انتهى ولا تلتفتِ إليه، فهو يحدث لفتيات كثيرة لأنه يكون عندهم خوف على جسدها في فترة المراهقة، وذلك لأنها تشعر حين تتغير حياتها وسمات جسدها أنها قد تتعرض لمخاطر، وقد يكون سبب ذلك التعرض لمخاطر في الصغر، فيحدث كل هذا، الخلاصة:" لا تلتفتي لمثل هذا الكلام ولا تهتمي بيه".

ونصح الفتاة بأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الأذكار التي ترتاح اليها، وتفعل ما يجعلها ناجحة، وتذكر نفسها دائمًا بأنها في حفظ الله.

ويستحب للمسلم أن يردد دعاء قبل النوم بما ورد عن النبي ومنه قول "باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ".

"اللهم باسمِك أحيا وأموتُ" ".

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".

اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ".

"بسم اللهِ وضعتُ جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخْسئْ شيطاني، وفكَّ رِهاني، واجعلني في النديِّ الأعلى".

"اللَّهمَّ أنتَ خلَقْتَ نفسي وأنتَ تتوفَّاها، لك مماتُها ومحياها، اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ".

"اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك".

"الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار".

"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ".

"اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ".

