جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
ديني

رفعت قضية طلاق على زوجي فهل يجوز العيش معه؟ ..أمين الإفتاء يجيب

عبد الرحمن محمد

تطرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال ورد من إحدى السيدات حول وضعها مع زوجها، إذ ذكرت أنها رفعت قضية طلاق لضرر سوء معاملة زوجها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، موضحة أن أهلها هم من يتكفلون بالإنفاق عليها وعلى أولادها الثلاثة، 

و أشارت إلى أنها أقامت قضية نفقة وتصرّ على رفض عودته إلى بيتها، وسألت عن حكم الشرع في ذلك.

وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن المسألة ليست مجرد سؤال عن الحلال والحرام، وإنما قضية زوجية تُنظر أمام القضاء، حيث إن المحكمة اعتبرت الأسباب التي قدّمتها الزوجة غير كافية للتطليق للضرر، وبالتالي فهي لا تزال زوجة شرعًا وقانونًا، ولها حق النفقة على زوجها.

وأضاف أن رفض الزوجة عودة الزوج إلى بيتها يُعد جزءًا من الخلافات الأسرية، ولا يندرج تحت حكم شرعي مباشر بالتحريم أو الحل، بل يحتاج إلى أسلوب تدريجي في الحلول كما بيّن القرآن الكريم: بداية بالحوار، ثم الاستعانة بحكم من أهله وحكم من أهلها، فإذا استحال الإصلاح واستمر النزاع، يكون الطلاق حينها مخرجًا مشروعًا: "وإن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته".

وأكد أمين الفتوى أن الأصل في مثل هذه القضايا هو العمل على الإصلاح والبحث عن معالجة جذرية للمشكلة، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى أعراضها مثل مسألة النفقة أو رفض العودة للمنزل، مشددًا على أن الإصلاح بين الزوجين هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.

