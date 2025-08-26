قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عن المولد النبوي.. البحوث الإسلامية ينظِّم الأسبوع الدعوي العاشر بمدينة البعوث

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين
محمد شحتة

ينظِّم مجمع البحوث الإسلاميَّة، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع العاشر للدعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا للدعوة في مدينة (البعوث الإسلاميَّة) تحت عنوان: (مداد النبوَّة.. سيرة المولد ومنهج القدوة)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وقال الدكتور محمد الجندي: إنَّ هذا الأسبوع يأتي امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف في نَشْر الوعي الصحيح بسيرة النبي ﷺ، وإحياء المعاني الإيمانيَّة المرتبطة بمولده الشريف، بما يعيد تأكيد أنَّ الاحتفاء بالمولد هو تجديدٌ للعهد مع هدي النبي ﷺ، واستلهامٌ لدروسه وقِيَمه في واقع الناس.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة حريصٌ على أن تكون فعاليَّاته منابرَ توجيهيَّة حيَّة، تردُّ على شُبُهات المغرِضين، وتصحِّح المفاهيم المغلوطة، وتقدِّم للنَّشء والشباب القدوةَ العمليَّة مِنْ خلال أخلاق الرسول ﷺ وسيرتِه؛ بما يعزِّز روح الانتماء، ويحفظ المجتمع مْنْ موجات الانحراف والتشويه.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ البرنامج العِلمي لهذا الأسبوع يهدف إلى رَبْط الناس بالمعاني الكُبرى التي جسَّدها الرسول الكريم ﷺ؛ مِنْ صدقٍ ورحمةٍ وعدلٍ وتسامحٍ، مؤكِّدًا أنَّ استدعاء هذه القِيَم في زمن الأزمات والتحديات ضرورةٌ لإنقاذ المجتمعات، وبناء وعي راسخ ينطلق مِنَ الثوابت الدِّينية والإنسانيَّة.

مِنْ جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، أنَّ اختيار محاور هذا الأسبوع جاء بعناية لتغطِّي أهمَّ القضايا التي تمسُّ وجدان المسلم وعَلاقته بنبيِّه ﷺ، مشيرًا إلى أنَّ العلماء المشاركين سيقدِّمون مادَّة فكريَّة وروحيَّة تتناسب مع عظمة الحدث واحتياجات العصر، وتُبرِز الوجه الحضاري للإسلام في التعامل مع النَّاس جميعًا.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر بمدينة (البعوث الإسلاميَّة) على مدار خمسة أيام عقب صلاة المغرب، تتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف، إذْ يتأمَّلون في شخصيَّة النبي ﷺ بوصفه فيضَ النَّور وربيعَ القلوب، ويبيِّنون أنَّ  الاحتفاء بذِكرى المولد النبوي إحياءٌ لمعاني المحبَّة والإيمان، وأنَّ السُّنَّة المطهَّرة منهاجُ حياةٍ يهدي الناس سواء السبيل، كما يتوقَّفون عند ملامح المصطفى  ﷺ الإنسانيَّة، التي سَمَت فوق بشريَّتها بعصمةٍ وحفظٍ إلهي، فضلًا عن مناقشة قضيَّة المولد بين الفرح والاتبِّاع؛ ليظلَّ الحدث إطارًا جامعًا يذكِّر الأمَّة بسيرته العطرة ﷺ، ويؤكِّد أنَّ في الاقتداء به حياةً للقلوب، ونهضةً للأمم.

البحوث الإسلامية مدينة البعوث الإسلامية الطلاب الوافدين المولد النبوي الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

ترشيحاتنا

أمير المصري

قبل عرضه في مهرجان فينيسيا.. انطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 100Nights of Hero

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة تستضيف فرقة "رواد الجوروبو" الفنزويلية في عرض فولكلوري مميز

صدقي صخر

صدقي صخر ينضم لأبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل مع دينا الشربيني

بالصور

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد