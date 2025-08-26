البحوث الإسلامية يعلن موعد الاختبارات الشفوية لابتعاث رمضان 1447هـ

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف عن عَقْد الاختبارات الشفويَّة لوعَّاظ الأزهر الشريف الناجحين في الاختبارات التحريرية لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ= 2026م، وذلك على مدار ثلاثة أيام، تبدأ مِن يوم الاثنين المقبل الموافق 1 سبتمبر، حتى الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التَّاسعة صباحًا.

وتؤكِّد الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل بَدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة، مشيرةً إلى أنَّ الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة القادرة على تمثيل الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالم خلال الشهر الفضيل.



ويُمكن الاستعلام عن مكان اللجنة عبر الرَّابط الآتي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=456