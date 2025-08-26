عمداء جدد لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.. تعرف عليهم

قدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة للعمداء الجدد لكليات جامعة الأزهر في البنين والبنات في القاهرة والأقاليم بالوجه البحري والصعيد.

وقدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة للعمداء الجدد داعيًا لهم بالتوفيق، وهم:

-د.محمود أبو الدهب، عميد كلية التربية تفهنا.

-د. محمد الدناصوري، عميد كلية الزراعة بالقاهرة.

-د. أنور خطاب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات.

-د. رأفت وربي، عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة.

-د. ميمي حجازي، عميد كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة.

-د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر.

-د. محمد موسى جبارة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بورسعيد.

-د. سبيلة جمعة، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة.

-د. محمد البهلول، عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود.

-د. كمال العبد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

-د. مرسي حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

-د. على شحاتة، عميد كلية الدعوة.

-د. فاطمة المهدي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

-د. محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان بأسيوط.