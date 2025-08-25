أبرزها الذكاء الاصطناعي.. كليات جديدة في جامعة الأزهر للبنين والبنات

أعلن مجلس جامعة الأزهر عن افتتاح كليات جديدة هذا العام، ومن المقرر أن يتم إدراجها في تنسيق الأزهر 2025 كـ رغبات جديدة للطلاب الجدد.

وقال مجلس جامعة الأزهر، إن الكليات الجديدة المقرر افتتاحها في جامعة الأزهر هي:

-الذكاء الاصطناعي للبنين.

-الذكاء الاصطناعي للبنات.

-طب بيطري للبنين بالبحيرة.

-طب بيطري للبنين بأسيوط.

-البنات الأزهرية بمطروح.

وفي 22 أغسطس الجاري، افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه خالد شعيب، محافظ مطروح، كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح وذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو البناء والتعمير في شتى ربوع الوطن تحقيقًا لرؤية مصر 2030م، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية جامعًا وجامعة، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، وأعضاء مجلس الشيوخ بمطروح، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

وخلال الافتتاح، استعرض المهندس محمد ماجد، مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر، مسيرة افتتاح الكلية قبل وبعد التطوير.

وعلي هامش الافتتاح، قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى أهالي مطروح، من خلال اتصال تليفوني، مؤكدًا دعمه الكامل لمحافظة مطروح.