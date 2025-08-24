تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود موافقة وزير العدل على تشكيل لجان للتوفيق في بعض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي؛ بناء على المراسلات التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.

وقدم فضيلة رئيس جامعة الأزهر الشكر لوزير العدل و مساعد وزير العدل لشئون لجان التوفيق في المنازعات.

ويأتي هذا القرار للتيسير على العاملين في الجامعة حيث كان يقتصر العمل في لجنة فض المنازعات على مبنى رئاسة الجامعة بالقاهرة، وقد بدأت اللجان الجديدة في مباشرة أعمالها بالدور الرابع بمبنى كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبالدور الثالث بمبنى الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، وسيقتصر تلقي الطلبات في لجنة فض المنازعات بالقاهرة على العاملين في كليات: القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والقليوبية، والعاشر من رمضان.