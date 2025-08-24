قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود
شيماء جمال

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود موافقة وزير العدل على تشكيل لجان للتوفيق في بعض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي؛  بناء على المراسلات التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.

وقدم فضيلة رئيس جامعة الأزهر الشكر لوزير العدل و مساعد وزير العدل لشئون لجان التوفيق في المنازعات.

ويأتي هذا القرار للتيسير على العاملين في الجامعة حيث كان يقتصر العمل في لجنة فض المنازعات على مبنى رئاسة الجامعة بالقاهرة، وقد بدأت اللجان الجديدة في مباشرة أعمالها بالدور الرابع بمبنى كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبالدور الثالث بمبنى الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، وسيقتصر تلقي الطلبات في لجنة فض المنازعات بالقاهرة على العاملين في كليات: القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والقليوبية، والعاشر من رمضان.

جامعة الأزهر وزير العدل تشكيل لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي سلامة داود

