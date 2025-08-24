اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

يُطلِق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً دعويَّة بعنوان: (فاتَّبِعوه)؛ بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي ﷺ، استمرارًا لرسالة الأزهر في استلهام السيرة النبويَّة ورَبْطها بقضايا الإنسان المعاصر، وترسيخ القِيَم التي بُعِثَ بها النبيُّ الكريم ﷺ في واقعٍ يشتدُّ فيه احتياج النَّاس إلى نور الهداية والرَّحمة.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الحملة تمثِّل دعوةً مفتوحةً لكلِّ أبناء المجتمع للعودة إلى المنهج النبوي في التعامل مع التحديات التي تواجههم، سواء على المستوى الأخلاقي أو الاجتماعي أو الإنساني، لأنَّ السيرة النبويَّة مشروعُ حياةٍ متجدِّد يصلح لكلِّ زمان ومكان.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ الحملة تهدف إلى إبراز صورة النبي ﷺ بوصفه نبيَّ الرَّحمة، الذي علَّم البشريَّة معنى العدل والإحسان والتعايش، مشدِّدًا على أنَّ الأمَّة اليوم في أمسِّ الحاجة إلى استحضار النموذج النبوي في بناء الضَّمير والوعي، وأنَّ القِيَم النبويَّة قادرةٌ على بناء وعي رشيد يوازن بين الدِّين والحياة، وبين الإيمان والعمل.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الاحتفاء بالمولد النبوي فرصةٌ سنويَّةٌ لتجديد العهد مع النبي ﷺ بالاتِّباع والاقتداء، لافتًا إلى أنَّ الحملة جاءت تحت عنوان: (فاتَّبِعوه)؛ لتذكير المسلمين بأنَّ محبَّة النبيِّ ﷺ لا تكتمل إلا بالسَّير على نهجه، والالتزام بأخلاقه في واقع الحياة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الحملة على مدار شهر، وتتضمَّن تنفيذَ مجموعةٍ مِنَ الخُطَب والنَّدوات والمحاضرات الدَّعويَّة والتوعويَّة في المساجد، واللقاءات المباشرة في مراكز الشباب والنَّوادي الاجتماعيَّة، بالإضافة إلى إطلاق المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة حملةً إعلاميَّةً رقْميَّةً تشمل إنتاج سلسلة فيديوهات قصيرة، ومنشورات توعويَّة عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي.