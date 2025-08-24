قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
ديني

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
إيمان طلعت

يُطلِق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً دعويَّة بعنوان: (فاتَّبِعوه)؛ بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي ﷺ، استمرارًا لرسالة الأزهر في استلهام السيرة النبويَّة ورَبْطها بقضايا الإنسان المعاصر، وترسيخ القِيَم التي بُعِثَ بها النبيُّ الكريم ﷺ في واقعٍ يشتدُّ فيه احتياج النَّاس إلى نور الهداية والرَّحمة.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الحملة تمثِّل دعوةً مفتوحةً لكلِّ أبناء المجتمع للعودة إلى المنهج النبوي في التعامل مع التحديات التي تواجههم، سواء على المستوى الأخلاقي أو الاجتماعي أو الإنساني، لأنَّ السيرة النبويَّة مشروعُ حياةٍ متجدِّد يصلح لكلِّ زمان ومكان.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ الحملة تهدف إلى إبراز صورة النبي ﷺ بوصفه نبيَّ الرَّحمة، الذي علَّم البشريَّة معنى العدل والإحسان والتعايش، مشدِّدًا على أنَّ الأمَّة اليوم في أمسِّ الحاجة إلى استحضار النموذج النبوي في بناء الضَّمير والوعي، وأنَّ القِيَم النبويَّة قادرةٌ على بناء وعي رشيد يوازن بين الدِّين والحياة، وبين الإيمان والعمل.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الاحتفاء بالمولد النبوي فرصةٌ سنويَّةٌ لتجديد العهد مع النبي ﷺ بالاتِّباع والاقتداء، لافتًا إلى أنَّ الحملة جاءت تحت عنوان: (فاتَّبِعوه)؛ لتذكير المسلمين بأنَّ محبَّة النبيِّ ﷺ لا تكتمل إلا بالسَّير على نهجه، والالتزام بأخلاقه في واقع الحياة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الحملة على مدار شهر، وتتضمَّن تنفيذَ مجموعةٍ مِنَ الخُطَب والنَّدوات والمحاضرات الدَّعويَّة والتوعويَّة في المساجد، واللقاءات المباشرة في مراكز الشباب والنَّوادي الاجتماعيَّة، بالإضافة إلى إطلاق المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة حملةً إعلاميَّةً رقْميَّةً تشمل إنتاج سلسلة فيديوهات قصيرة، ومنشورات توعويَّة عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي.

مجمع البحوث الإسلاميَّة محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
هيفاء وهبي
مايان السيد
الهام شاهين و ليلى علوى
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

