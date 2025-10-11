قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثين منفصلين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف مصرع شخص واصابة اثنين اخرين في حادثين منفصلين في الحادث الأول لقى شخص مصرعه وذلك عقب سقوطه من علو بمدينة بنى سويف .

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بنى سويف ، اخطارا يفيد بمصرع شخص ويدعى أشرف حسن احمد ' 60 عام ' عامل محارة وذلك عقب سقوط من علو مرتفع ، بالقرب من مدرسة الثانوية بنات خلف نادى المعلمين بمدينة بنى سويف .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ ، وتم نقله لمستشفى بنى سويف التخصصى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي الحادث الثاني أصيب شخصين في حادث تصادم توكتوك بدراجة نارية ببنى سويف ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم توكتوك بدراجة نارية بعد نفق ابو صالح ما بين قرية أبو صالح وعزبة على حمودة باتجاه الكريمات ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى ، وتبين أن المصابين هم سامي علام عبيد  ' 53 ' سنة مقيم بقرية ابو صالح مصاب باشتباه كسر الساق الايمن بالإضافة إلى اشتباه كسر بالساعد الايمن و سعد علي ابو النجد ' 47 ' سنة مقيم بقرية ابو صالح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالإضافة إلى جرح قطعي بفروة الراس 5سم.

فيما تباشر الجهات الأمنية والمختصة تحقيقاتها للوقوف حول ملابسات الحادث .

