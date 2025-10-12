8 نوفمبر برعاية الإمام الأكبر| مؤتمر علمي جديد بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في بني سويف

أعلنت الدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع بني سويف، عن إقامة المؤتمر العلمي الثاني للكلية في الثامن من نوفمبر المقبل، بالقاعة الكبرى بالكلية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، تحت عنوان: "الدراسات البينية بين العلوم الشرعية واللغوية والإنسانية وأثرها في تطوير البحث العلمي".

ويقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والأستاذ الدكتور شاكر حامد علي حسن، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة منى عبد الله علي، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقالت عميدة كلية الدراسات الإسلامية في تصريحات لها: "إن المؤتمر يتضمن أربعة محاور رئيسية، أبرزها: الدراسات البينية من حيث التأصيل والنشأة والتكوين المعرفي، والدراسات البينية في علوم القرآن والسنة والعقيدة والعلوم الإنسانية، والدراسات البينية في الفقه الإسلامي وأصوله".

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير البحث العلمي من خلال الكشف عن معارف جديدة تربط بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية، للوصول إلى غايات تحقق الحفاظ على الهوية الإسلامية بجامعة الأزهر، وخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الدراسات البينية في تطوير البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين العلماء والخبراء في مختلف التخصصات، والتأكيد على دور جامعة الأزهر في الاستفادة من هذه الدراسات لخدمة المجتمع، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والمجالات البحثية.

وأضافت الدكتورة حنان عبد العزيز أن المشاركة في المؤتمر متاحة وفق مجموعة من الضوابط المحددة، وتشمل فعاليات المؤتمر جلسة افتتاحية وعددًا من الجلسات الخاصة بمناقشة الأبحاث المقدمة من أساتذة الجامعات المشاركة، على أن يُختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.

يُذكر أن كلية الدراسات الإسلامية للبنات بفرع بني سويف كانت قد أقامت مؤتمرها العلمي الأول خلال الفترة من 4 إلى 5 أبريل عام 2020، وتميزت الكلية بأنشطتها وفعالياتها المتنوعة، من ندوات واستضافة لعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتكريم العديد من الشخصيات المتميزة، وذلك بفضل انفتاح إدارتها على المجتمع الخارجي وتوقيعها بروتوكولات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.