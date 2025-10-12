«الشباب والرياضة» توضح تفاصيل اجتماع نادي دمياط الرياضي وتعلن القرارات النهائية

أنهت مديرية الشباب والرياضة بدمياط أعمال وإجراءات الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية لنادي دمياط الرياضي، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وضوابط الاجتماع الخاص الصادرة بالقرار رقم 1112 لسنة 2025.

جاء الاجتماع بإشراف قضائي كامل من المستشار حازم يسري عبد المنعم، المستشار بهيئة النيابة الإدارية، وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد فوزي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

كما ضمّت اللجنة كلًا من:

صفوت فاروق غازي مدير إدارة الهيئات، وأيمن طاره مدير إدارة الشؤون القانونية، وسارة نوارة مدير إدارة فرع دمياط، وهاني مخلص عضو هيئات، وسماح السويدي عضو هيئات.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية الخاصة، والمخصصة لمناقشة تعديلات بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد فوزي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنظمة لعقد الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية، ومتابعة سير العملية وفقًا للوائح والضوابط المعتمدة.

وعليه، تقرر العمل بالقرار رقم (1113) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وضوابط الاجتماع الخاص الصادرة بالقرار رقم 1112 لسنة 2025.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن المديرية تواصل دعمها الكامل لكافة الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، بما يضمن استقرار المنظومة الرياضية وخدمة أبناء دمياط.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بانعقاد الجمعيات العمومية الخاصة والعادية للأندية الرياضية وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية والقرارات المنفذة لها في هذا الشأن.