فصل الكهرباء للصيانة عن هذه القرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خريطة فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

القرى المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت الشركة، المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وهي : قونة وتوابعها، محلة مالك وتوابعها، الزحاليق وتوابعها، الكوم الطويل وتوابعها، الروميلي وتوابعها،، الخاشعة وتوابعها، منطقة البنك الأهلي، منطقة الزراعة، منطقة المخبز الآلي ببيلا، تقسيم زهدي بمدينة كفر الشيخ، صندلا وتوابعها، البدالية والقرى التابعة لها، إصلاح شالما وتوابعها، والسالمية توابعها، مجلس قروي الحصفة والقرى التابعة.

ويستمر فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

أما قرى محلة أبو علي وتوابعها، كفر إبراهيم، جماجمون بمركز دسوق، يتم فصل التيار الكهربائي ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.