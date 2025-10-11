بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن الأخير بدأ تلقي العلاج الإشعاعي والهرموني ضمن خطة علاجية بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في شهر مايو الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أوضح المتحدث أن بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، يخضع حاليًا لهذا العلاج بعد أن خضع في سبتمبر لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من الجلد.

وكان بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، قد أعلن في مايو عن إصابته بسرطان بروستاتا من النوع النقيلي.

وأشار فريقه الطبي إلى أن السرطان سريع الانتشار، لكنه حساس للعلاج الهرموني، ما يعزز فرص استجابته للعلاج.