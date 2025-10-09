بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"

سخر البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حيث نشرت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك صورة تجمعه مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويظهر ترامب في الصورة حينما اعطى وزير خارجيته ماركو روبيو ورقة تؤكد توصل الأطراف المجتمعة في شرم الشيخ، إلى اتفاق بشأن غزة.

وأرفق البيت الأبيض صورة لبايدن، وهو ممسكا بورقة تلقى فيها رسالة من أحد مساعديه.

وعلق البيت الأبيض قائلا "سيدي، هناك شيء على ذقنك" مقابل "قريب جدًا من اتفاق السلام"، مختتما المنشور بالقول "نحن لسنا متشابهين".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.