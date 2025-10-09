قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

المغرب يرحب بوقف أطلاق النار في غزة

المغرب يرحب بوقف أطلاق النار في غزة
المغرب يرحب بوقف أطلاق النار في غزة
أ ش أ

   رحبت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المغرب "يعرب عن تقديره البالغ للمساعي الحثيثة والعمل الشخصي للرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما تثمن الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء".
وأضاف البيان أن المملكة المغربية تدعو كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد من جديد تمسكها الراسخ بحل الدولتين كأساس لا محيد عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشريف، وقطاع غزة جزء منها، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن وسلام".
وأكد البيان أن المملكة المغربية تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
 

