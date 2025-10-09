وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس إننا سنشهد خروج 20 رهينة على قيد الحياة بفضل الرئيس دونالد ترامب.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، التحية إلى المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر، على العمل الذي قام به حيث واجها الكثير من العوائق.

وأشار روبيو إلى أن ما حدث أمس سيمهد لأن تصبح غزة مكانا قابلا للعيش، لافتا إلى أنه قبل أشهر لم نكن نعتقد أن اتفاقا كالذي أنجزه الرئيس ترامب ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.