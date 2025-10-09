مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين

أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه يفتح لأول مرة منذ عامين مسارًا نحو السلام في المنطقة.

وقال بيرسيه، في بيان رسمي نشر اليوم /الخميس/ على موقع المجلس الأوروبي، "إنه للمرة الأولى منذ عامين يفتح مسار للسلام، مشيرا إلى أن الكلفة الإنسانية للنزاع كانت هائلة، خصوصًا على المدنيين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لا يمكن تبريره لحقوق الإنسان العالمية وللقانون الدولي. وأضاف أن مجلس أوروبا يعرب عن تضامنه العميق مع جميع ضحايا هذا الصراع.

وأوضح الأمين العام أن وقف إطلاق النار سيسمح بالتقاط الأنفاس للمجتمعات التي أنهكتها الحرب، مشددًا على أهمية أن ترفض جميع الأطراف التطرف والعنف وأن تعمل سويًا ومع المجتمع الدولي لبناء الثقة واستعادة سيادة القانون.

وأشاد بيرسيه بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتركيا ومصر وقطر في دفع عملية التهدئة قدمًا، مؤكدًا أن هذه الفرصة لا ينبغي أن تُفوَّت، داعيًا جميع الأطراف الإقليمية إلى بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة السلام المطروحة.

وأكد أن مجلس أوروبا يعتبر أن حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الأمن الديمقراطي يجب أن يكونا محور العملية السياسية القادمة، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، دون ازدواجية في المعايير، هو شرط أساسي للحفاظ على مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد.

وختم بيرسيه بيانه بالتأكيد على أن تنفيذ حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم، وأنه يمثل الأساس الواقعي الوحيد للتعايش السلمي القائم على احترام الكرامة الإنسانية والقانون الدولي.

