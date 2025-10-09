قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين

مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
أ ش أ

  أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه يفتح لأول مرة منذ عامين مسارًا نحو السلام في المنطقة.
وقال بيرسيه، في بيان رسمي نشر اليوم /الخميس/ على موقع المجلس الأوروبي، "إنه للمرة الأولى منذ عامين يفتح مسار للسلام، مشيرا إلى أن الكلفة الإنسانية للنزاع كانت هائلة، خصوصًا على المدنيين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لا يمكن تبريره لحقوق الإنسان العالمية وللقانون الدولي. وأضاف أن مجلس أوروبا يعرب عن تضامنه العميق مع جميع ضحايا هذا الصراع.
وأوضح الأمين العام أن وقف إطلاق النار سيسمح بالتقاط الأنفاس للمجتمعات التي أنهكتها الحرب، مشددًا على أهمية أن ترفض جميع الأطراف التطرف والعنف وأن تعمل سويًا ومع المجتمع الدولي لبناء الثقة واستعادة سيادة القانون.
وأشاد بيرسيه بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتركيا ومصر وقطر في دفع عملية التهدئة قدمًا، مؤكدًا أن هذه الفرصة لا ينبغي أن تُفوَّت، داعيًا جميع الأطراف الإقليمية إلى بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة السلام المطروحة.
وأكد أن مجلس أوروبا يعتبر أن حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الأمن الديمقراطي يجب أن يكونا محور العملية السياسية القادمة، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، دون ازدواجية في المعايير، هو شرط أساسي للحفاظ على مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد.
وختم بيرسيه بيانه بالتأكيد على أن تنفيذ حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم، وأنه يمثل الأساس الواقعي الوحيد للتعايش السلمي القائم على احترام الكرامة الإنسانية والقانون الدولي.
 

الأمين العام وقف إطلاق النار المجلس الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ترشيحاتنا

شيماء سيف

شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

مسلسل المؤسس عثمان

تعرف على تفاصيل وموعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي: إسكندرية بالنسبالي مش مدينة دي حالة عشق

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد