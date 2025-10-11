58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك نظرا لإجازتها الأسبوعية دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، حيث اختتمت التعاملات الخميس الماضي على تراجع، ما يعكس قوة الجنيه بعد تراجعات الأيام الماضية هي الأكبر منذ شهور، حيث فقد الدولار 58 قرشا خلال أسبوعين.

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا عامًا في جميع البنوك، حيث سجلت الفروق بين سعر الشراء والبيع فروقًا طفيفة لا تتجاوز 10 قروش في معظم البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر دون أي تغيير عن تعاملات الأمس، ما يعكس ثباتًا في الأسعار لدى أكبر بنكين حكوميين في البلاد.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ليبقى ضمن أعلى الأسعار المسجلة في البنوك.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، محققًا نفس مستوى الأسعار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك نكست وبنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في بنك SAIB

سجل بنك SAIB 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، ليستمر على نفس مستوى الأسعار المتداولة في البنوك الخاصة الأخرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، محققًا استقرارًا مستمرًا في تعاملاته اليومية.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك القاهرة

جاء سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو ذات السعر المسجل في بنك القاهرة دون أي تحركات جديدة.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB وبنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في بنك قناة السويس على نفس المستوى.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعرًا مماثلًا عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، ليبقى ضمن قائمة البنوك التي حافظت على أسعارها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري وميد بنك والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي ظهرت في ميد بنك والمصرف المتحد، لتكون الأدنى بين قائمة الأسعار المعلنة اليوم.