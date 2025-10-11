قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك نظرا لإجازتها الأسبوعية دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، حيث اختتمت التعاملات الخميس الماضي على تراجع، ما يعكس قوة الجنيه بعد تراجعات الأيام الماضية هي الأكبر منذ شهور، حيث فقد الدولار 58 قرشا خلال أسبوعين.

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا عامًا في جميع البنوك، حيث سجلت الفروق بين سعر الشراء والبيع فروقًا طفيفة لا تتجاوز 10 قروش في معظم البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر دون أي تغيير عن تعاملات الأمس، ما يعكس ثباتًا في الأسعار لدى أكبر بنكين حكوميين في البلاد.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ليبقى ضمن أعلى الأسعار المسجلة في البنوك.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، محققًا نفس مستوى الأسعار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك نكست وبنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في بنك SAIB

سجل بنك SAIB 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، ليستمر على نفس مستوى الأسعار المتداولة في البنوك الخاصة الأخرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، محققًا استقرارًا مستمرًا في تعاملاته اليومية.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك القاهرة

جاء سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو ذات السعر المسجل في بنك القاهرة دون أي تحركات جديدة.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB وبنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في بنك قناة السويس على نفس المستوى.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعرًا مماثلًا عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، ليبقى ضمن قائمة البنوك التي حافظت على أسعارها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري وميد بنك والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي ظهرت في ميد بنك والمصرف المتحد، لتكون الأدنى بين قائمة الأسعار المعلنة اليوم.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

هنادي مهنا وجان رامز أول الحضور عرض خاص فيلم أوسكار عودة الماموث

ايناس الدغيدي وزوجها وهالة صدقي وليلى علوي

فرحانة ليكم جدًا..ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي على زواجها

طارق العريان

لا توجد به مشاهد جريئة .. طارق العريان يكشف تفاصيل فيلم السلم والتعبان٢

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد