رئيس جامعة بني سويف الأهلية يعلن افتتاح وتشغيل معامل الفيزياء المركزية

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية تشغيل وافتتاح معامل الفيزياء داخل الحرم الجامعي بداية من الأسبوع الجارى ، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة.

أكد رئيس الجامعة أن تجهيز المعامل بأحدث التقنيات يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لتنفيذ تجاربهم العملية داخل بيئة تعليمية متكاملة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى تعزز الفهم العميق وربط الموضوعات النظرية بالتطبيق العملى ، لافتا إلى ان حرص الجامعة على توفير هذه الإمكانيات المتقدمة يعكس التزام الجامعة الأهلية بتقديم تجربة تعليمية رائدة، تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتُحفّزهم على الابتكار والإبداع.

أضافت الدكتورة رشا توفيق النائب الأكاديمي، ان افتتاح معامل الفيزياء يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم العديد من البرامج العملية والتخصصات العلمية المختلفة، فهذه المعامل المتطورة توفر بيئة مثالية لتطبيق المفاهيم النظرية في مجالات مثل الهندسة، والعلوم الصحية، والتكنولوجيا، مما يُمكّن الطلاب من إجراء التجارب واكتساب المهارات العملية التي تعزز من جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.