صحة بني سويف: مرور مسائي على مستشفى الرمد لمتابعة جودة الرعاية الطبية

في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتورهاني جميعة – وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نفذت مديرية الشئون الصحية ببني سويف مساء الجمعة مرورًا ميدانيًا علي بعض المستشفيات والوحدات الصحية

تم تنفيذ مرور مسائي على مستشفى الرمد ببني سويف، وذلك بهدف فحص مستوى الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والبروتوكولات المعتمدة.

حيث تم التحقق من تواجد الفرق الطبية بانتظام ومراجعة مدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومتابعة تطبيق إجراءات سلامة المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، خاصة لحالات الطوارئ

وشمل المرور الأقسام التالية: قسم الاستقبال والطوارئ /غرفة العمليات الصغرى

مراجعة مخزون الأدوية المخصصة للطوارئ ،عيادة الأسنان غرفة العمليات الكبرى

وتم رصد تواجد الكوادر الطبية في مواقعها، مع توجيه بعض التوصيات لتعزيز الأداء وتحسين بيئة العمل، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة للمرضى.

يأتي هذا المرور في إطار توجيهات مديرية الشؤون الصحية ببني سويف لتعزيز الرقابة الميدانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للمديرية.