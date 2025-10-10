أوقاف بني سويف: نتصدى للسلوكيات الخاطئة لحماية المجتمع والأفراد

أكد الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف ،أهمية الاستفادة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت شعار"صحّحّ مفاهيمك"باعتبارها مشروع وطني جليل ، يهدف إلى بناء إنسان مصري قوي،من خلال تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة وتعزيز قيم الانتماء والانضباط ، وذلك بمعالجة قضايا تمس الواقع برؤية علمية وتوبوية منضبطة تستند إلى خطاب ديني رشيد يُعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إقصاء.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز،بحضور محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حازم عزت السكرتير العام الدكتور على بدر عضو مجلس النواب ، علي يوسف رئيس المدينة،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد ، حيث ألقى الخطبة الصلاة وأمّ المصلين الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف

تناولت الخطبة إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية الهامة والتي تمس الواقع المعاصر، وهي":ظاهرة الغش عامة سواء في البيع أو المعاملات أو الامتحانات ، بجانب ظاهرة تخريب الممتلكات العامة ، وظاهرة الخلافات الأسرية وكونها سببا من أسباب الطلاق ، حيث أكد مدير الدعوة أن مثل تلك السلوكيات الخاطئة ينبغي مجابهتها والتصدي لها لما لها من آثار وتداعيات خطيرة ومدمرة على مستوى الأفراد والمجتمعات