الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة بنى سويف من أفضل 1200 جامعة عالميا والعاشر محليا بتصنيف التايمز

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قال الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تواصل مسيرتها نحو التميز في التصنيفات الدولية، وقد حصلت هذا العام على المركز العاشر محلياُ، وعلى المستوى 1001 – 1200 عالمياً، فى تصنيف Times Higher.

وأشار الدكتور طارق على، إلى ان الجامعة تتميز بوجود نسبة كبيرة من الأبحاث المنشورة بالتعاون مع عدد من الباحثين الدوليين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذا التميز يأتى كناتج عن المجهود المتواصل من الباحثين في النشر الدولي للأبحاث في المجلات الدولية المفهرسة ونسبة الاستشهادات النوعية المرتفعة.

وأضاف رئيس الجامعة ان تصنيف Times Higher Education يعتمد على خمسة معاييررئيسية لتقييم الجامعات. تشمل هذه المؤشرات: التدريس، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والتعاون مع الصناعة، والواجهة الدولية للجامعة.

من جانبها، أشارت الدكتوره سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنميه المستدامة إلى أن المنهجية المستخدمة في التصنيف تعتمد على تقييم الجامعات بناءً على خمس مجالات رئيسية منها جودة التعليم (البيئة التعليمية) وبيئة البحث العلمي (حجم الأبحاث، والدخل، والسمعة) و جودة البحث العلمي (التأثير، والقوة، والتميز، والنفوذ) والتعاون مع الصناعة (الدخل وبراءات الاختراع).و الواجهة الدولية للجامعة (تنوع الموظفين، والطلاب، والأبحاث).

ويعكس ذلك الجهود المستمرة للباحثين في النشر بمجلات عالمية وزيادة الاستشهادات النوعية. 

بني سويف جامعة بني سويف التصنيف الدولي

المزيد

