سياحة بني سويف: استقبلنا أكثر من 1100زائرا خلال سبتمبر 2025

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والعمل على إبراز المقومات الأثرية والتاريخية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة

حيث تضمن تقرير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة ، الإشارة إلى إجمالي عدد السائحين والزوار من مختلف دول وجنسيات العالم الذين زاروا بني سويف _خلال شهر سبتمبر الماضي_ قد وصل إلى 1196 سائحا وزائراً ، منهم 839 سائحا من دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، خلال مرور رحلاتهم النيلية ببني سويف على متن بواخر الفنادق العائمة

بالإضافة إلى 357 سائحا استقبلتهم الأماكن والمواقع التاريخية والأثرية السياحية والدينية مثل هرم ميدوم بالواسطى ودير الحمام بناصر ، حيث تنوعت جنسيات هؤلاء السياح ما بين:هولنديين وإسبان وإنجليز وفرنسيين وأمريكيين ويابانيين ورومانيين وألمان وإيطاليين وبرازيليين ومجريين ، فضلا عن بعض الأفواج المحلية من بعض المحافظات المصرية، مما يعكس التنوع الثقافي للسياحة الوافدة إلى المحافظة.

من ناحيتها أشارت "رانيا عزت مدير عام السياحة" إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستقبال السائحين وتقديم معلومات متكاملة حول أهم المعالم الأثرية والسياحية، مؤكدةً إلى أن الزوار أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة وثراء المقومات السياحية ببني سويف، إلى جانب إعجابهم بالآثار القديمة واعتدال الطقس على مدار العام، كما قدموا شكرهم للقيادات التنفيذية بالمحافظة على الجهود المبذولة في تنظيم الزيارات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.