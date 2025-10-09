أخبار بني سويف| المحافظ يهنئ خالد العناني برئاسة اليونسكو.. ونائبه يراجع الإستعدادات لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو

قدّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تهانيه للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولّى هذا المنصب المرموق.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لمصر والمصريين، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للكفاءات المصرية المتميزة، مشيدًا بالدور البارز الذي قام به الدكتور العناني في إبراز التراث الثقافي والتاريخي لمصر على المستوى العالمي.

وأضاف محافظ بني سويف أن هذا التتويج يأتي في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعمت الكوادر المصرية وأتاحت لها فرص التميز على الساحة الدولية. كما يُجسّد الإنجاز التفوق المصري وقدرة مصر على المساهمة بفعالية في المؤسسات العالمية، ويشكل نموذجًا يحتذى به للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، ويعزز مكانة مصر الثقافية والدبلوماسية عالميًا.

نائب محافظ بني سويف يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات مجتمعية والمشاركة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية

التقى "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس بهجت سنجر مدير عام البنك الزراعي المصري، هشام الصيفي رئيس المنطقة، وذلك في حضور : أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

ناقش نائب المحافظ سبل تعزيز التعاون مع البنك في تنفيذ مبادرات مجتمعية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لدعم صغار المزارعين والمربين في مجالات الإنتاج الحيواني،علاوة على بحث آليات مشاركة البنك في فعاليات المقرر عقدها ضمن مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورتها الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى، اليوم، وذلك بطريق بنى سويف الفيوم الحديد أمام قرية الحمام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق بنى سويف الفيوم الحديد امام قرية الحمام ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.