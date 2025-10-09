قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يهنئ خالد العناني برئاسة اليونسكو.. ونائبه يراجع الإستعدادات لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
قدّم  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تهانيه للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولّى هذا المنصب المرموق.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لمصر والمصريين، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للكفاءات المصرية المتميزة، مشيدًا بالدور البارز الذي قام به الدكتور العناني في إبراز التراث الثقافي والتاريخي لمصر على المستوى العالمي.

وأضاف محافظ بني سويف أن هذا التتويج يأتي في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعمت الكوادر المصرية وأتاحت لها فرص التميز على الساحة الدولية. كما يُجسّد الإنجاز التفوق المصري وقدرة مصر على المساهمة بفعالية في المؤسسات العالمية، ويشكل نموذجًا يحتذى به للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، ويعزز مكانة مصر الثقافية والدبلوماسية عالميًا.

نائب محافظ بني سويف يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات مجتمعية والمشاركة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية
التقى "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس بهجت سنجر مدير عام البنك الزراعي المصري، هشام الصيفي رئيس المنطقة، وذلك في حضور :  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

ناقش نائب المحافظ سبل تعزيز التعاون مع البنك في تنفيذ مبادرات مجتمعية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لدعم صغار المزارعين والمربين في مجالات الإنتاج الحيواني،علاوة على بحث آليات مشاركة البنك في فعاليات المقرر عقدها ضمن مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورتها الرابعة  خلال الأيام القليلة المقبلة 

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى، اليوم، وذلك بطريق بنى سويف الفيوم الحديد أمام قرية الحمام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق بنى سويف الفيوم الحديد امام قرية الحمام ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الكلى

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

تعب الحمل

علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

لوسيد
لوسيد
لوسيد

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

المفاصل
المفاصل
المفاصل

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد