إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى، اليوم، وذلك بطريق بنى سويف الفيوم الحديد أمام قرية الحمام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق بنى سويف الفيوم الحديد امام قرية الحمام ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حيث دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى اهناسيا التخصصى .

وضمت قائمة المصابين كل من محمود رمضان مصطفى 15 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن واحمد محمد مصطفى 27 سنة مصاب بسحجات وكدمات وشهاب عماد محمود 14 سنة مصاب بجرح بالقدم اليسرى 5 سم ورمضان كمال كامل 62 سنة مصاب بجرح قطعي بالساق الأيسر 10 سم